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بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 44 مليون مشاهدة

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تخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ نحو أسبوعين حاجز الـ44 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك.. أدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبة.. واقوى لو ما انتاش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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