شكران مرتجى ترقص على أنغام "بالبنط العريض"

نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو طريفاً لها أثار اهتمام الكثير من معجبيها ومتابعيها، وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي. وأرفقت المقطع بالتعليق: "لقيت الطبطبة وضحكته فيها كهربا. كمشة تفاؤل بأيلول يا رب. طبطبوا للي بتحبوهم وطبطبوا ع قلوبكم بتستاهلوا".

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