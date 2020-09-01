فن ومشاهير

ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات رومانسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرص الفنان ماجد المصري على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر ماجد المصري صورة جديدة برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً :" كل سنة وانتي طيبة يا قلب قلبي، ربنا مايحرمني منك ".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان ماجد المصري حاليًا عرض مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وهو قصة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش،
ويتناول المسلسل العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة.
ويُجسد ماجد المصري دور رجل أعمال متزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها.

والجدير بالذكر أن مدحت صالح انتهى مؤخرًا من تسجيل تتر مسلسل"الوجة الأخر"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات رومانسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا