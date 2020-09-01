ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات رومانسية

حرص الفنان ماجد المصري على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر ماجد المصري صورة جديدة برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً :" كل سنة وانتي طيبة يا قلب قلبي، ربنا مايحرمني منك ".
وفي سياق آخر، ينتظر الفنان ماجد المصري حاليًا عرض مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وهو قصة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش،
ويتناول المسلسل العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة.
ويُجسد ماجد المصري دور رجل أعمال متزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها.
والجدير بالذكر أن مدحت صالح انتهى مؤخرًا من تسجيل تتر مسلسل"الوجة الأخر"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.
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