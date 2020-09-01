فن ومشاهير

على البحر.. دينا تشارك جمهورها صور من إجازتها الصيفية

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نشرت الفنانة دينا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت دينا في الصور على البحر  من إجازتها الصيفية وعلقت قائلة: "إنه يوم جيد لقضاء يوم جيد.. صباح الفل".
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا على جمال بشرتها،  و لم تتكلف بوضع المكياج مما ابرز جمالها. 

وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نضارة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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