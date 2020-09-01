على البحر.. دينا تشارك جمهورها صور من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة

، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا في الصور على البحر من إجازتها الصيفية وعلقت قائلة: "إنه يوم جيد لقضاء يوم جيد.. صباح الفل".

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا على جمال بشرتها، و لم تتكلف بوضع المكياج مما ابرز جمالها.

دينا

وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نضارة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.