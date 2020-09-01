نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت ندى موسى بإطلالة جذابة جديدة بشعر كيرلي منكوش وكتبت مُعلقة: الوجه الاخر..فرح..قريبا". وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي: - هتكسري الدنيا -شكله هيبقي مسلسل حلو Advertisements -قمر اقرأ أيضًا : يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الوجه الآخر.. ندى موسى تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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