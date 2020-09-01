نجلاء بدر برفقة نرمين الفقي ومي عمر في كواليس لؤلؤ

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة من كواليس مسلسل لؤلؤ عبر حسابها الشخصي إنستجرام. وظهر في الصورة عدد من نجوم الفن من بينهم نرمين الفقي، إدورد، مي عمر، أحمد زاهر.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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