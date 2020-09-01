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اليوم.. محمد جمعة ضيف الإعلامية فاطمة مصطفى على "90.90"

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تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى الليلة في برنامجها "الراديو بيضحك" المُذاع عبر إذاعة راديو 90.90 الفنان محمد جمعة، وتُذاع الحلقة في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث محمد جمعة، خلال اللقاء عن دوره فى مسلسل "هجمة مرتدة" وعن علاقته بالمخرج أحمد علاء.

كما يكشف عن الأسباب التى دفعته لمساندة مؤمن زكريا لاعب الأهلى، وعن سبب حرصه على توجيه رسالة للاعب، عقب ظهوره مع أبطال مسرحية "علاء الدين".

والجدير بالذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندا موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي.
محمد جمعة وآخرين من النجوم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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