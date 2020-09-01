حنان ماضى ضيفة صوت مصر في الأوبرا

يستضيف أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف الفنانة حنان ماضي خلال حفله المقام فى الثامنة مساء الخميس ٣ سبتمبر علي مسرح النافورة بدار الاوبرا بمشاركة العازفين سامر بركات ( قانون ) ، وائل النجار ( اكورديون) وعلاء صابر "عود".

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الموسيقية الدرامية الشهيرة منها بطل من ورق لـ حسن ابو السعود ، كراكون في الشارع - أيام في الحلال - نصف ربيع الآخر - هالة والدراويش لـ عمار الشريعي ، غرام في الكرنك لـ علي اسماعيل ، دعاء الكروان لـ اندريا رايدر ، الإرهاب والكباب لـ مودى الامام وعدد من المؤلفات العالمية التتم توظيفها فى فيلمى إمبراطورية ميم وسر طاقية الإخفاء الى جانب اهل الرضا وصوت مصر من مؤلفات قائد الاوركسترا المايسترو احمد عاطف .

كما تتغنى حنان ماضى بمجموعة من اعمالها التى قدمتها لعدد من المسلسلات الشهيرة منها علي نار هادئة ، المال والبنون ، الوشاح الأبيض ، البحار مندي ، زي الهوي ، سرسب وآسيا .

يشار ان اوركسترا صوت مصر يعد اول فرقة موسيقية تأسست على يد عازف الكمان والمؤلف الموسيقى احمد عاطف بهدف القاء الضوء على الموسيقى الدرامية بشكل مبسط يلائم ذوق الجمهور المصرى وتجمع فى تكوينها بين آلات الأوركسترا الكلاسيكى والآلات الشرقية وآلات الباند الغربية .

اما احمد عاطف بدأ دراسته الموسيقية فى سن الرابعة عشر بالمعهد العالى للموسيقى العربية وتخرج عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الفنون عام 2011، شارك مع اوركسترا اخناتون لموسيقى الحجرة واوركسترا القاهرة الاحتفالى بمهرجان القلعة منذ عام 1995 كما شارك اوركسترا اوبرا القاهرة فى عدة حفلات ، يعد احد مؤسسى اوركسترا القاهرة لموسيقى الحجرة التابع لهيئة قصور الثقافة ويعمل الآن مدرس لآلة الفيولينة باكاديمية الفنون منذ عام 2007 وعازف بمجموعة الفيولينة الاولى فى اوركسترا القاهرة السيمفونى منذ عام 2000 ، اعتمد كمؤلف موسيقى من لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1998 ، وضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية والمسلسلات الدرامية والتى شارك بعضها فى دورات مهرجان الإذاعة والتليفزيون وحصل بعضها على عدة جوائز ، بدأ دراسة قيادة الاوركسترا على يد القائد المصري ناير ناجي القائد الأساسي والمدير الفني لأوركسترا أوبرا القاهرة سابقاً . والقائد المصري العالمي نادر عباسي ، قاد كونشرتو موتسارت للفيولينة والأوركسترا في مايو 2015 خلال الحفل الختامي لورشة قيادة الأوركسترا للقادة العرب كما شارك للمرة الثانية في يونيو 2016 في نفس ورشة العمل والتي اقيمت بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف المايسترو أحمد الصعيدي وتم اختياره للمشاركة في الحفل الختامي حيث قاد الحركة الثالثة والرابعة من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن ، وفي أغسطس 2016 اختير في ورشة عمل ومسابقة لقيادة الأوركسترا في لندن مع القائد النمساوي "أتشيم هولوب" بالاشتراك مع أوركسترا لندن الكلاسيكي، وقام بقيادة الأوركسترا في حفلين نال عنهما الجائزة الأولى بتصويت لجنة التحكيم والجائزة الثانية بتصويت الأوركسترا .