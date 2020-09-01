شاهد.. مي كساب في مراحل الطفولة

حرصت الفنانة مي كساب، على مشاركة جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء مرحلة الطفولة، وهي مراحل مختلفة.

وعلقت مي على الصورة: "ويمر العمر ويبقى القلب صغيرًا هائمًا في ملكوت الرحمن". يشار إلى أن مي كساب شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "اللعبة". ومسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، ويشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.

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