نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إلهام الفضالة تعرض نفسها للسخرية والانتقاد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة قالت خلاله أن امرأة أجنبية حاملاً استوقفتها وتحدثت إليها باللغة الإنجليزية وسألتها عما إذا كانت فنانة وأشارت خلاله إلى إعجابها الشديد بأسلوبها ومجوهراتها وملابسها، موضحة:" حتى الأجانب ينعجبون في ستايلي".
وأثار ذلك غضب العديد من متابعينها، وجعلهم يقومون بانتقادها والسخرية منها، لإعتقادهم أن هذا نوعًا من الغرور،وأشار البعض الآخر أن هذا يدل على عدم ثقة بالمظهر.
و جاء ذلك في التلعيقات على أحد الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام":"لو مقتنعة بلبسك كان ماعليك من راي فلان وعلان لكن ماكو ثقة"، و" الحمد لله على نعمه العقل" . وأشار البعض الآخر في تعليقاتهم إلى أنها تتميز بالذوق الرفيع وأن هذا يظهر من خلال الصور التي تنشرها على حساباتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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