نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا تظهر بإطلالة جديدة على الشاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة دينا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت دينا، على الشاطئ خلال قضاء إجازتها الصيفية وعلقت قائلة: "إنه يوم جيد لقضاء يوم جيد.. صباح الفل".

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