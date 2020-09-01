بإطلالة جديدة.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

القمر - ما شاء الله - صباح الورد - تجننى

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يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.