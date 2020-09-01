في عمل وثائقي درامي.. فابيو إبراهام يجسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر

يجسد الفنان فابيو إبراهام شخصية الزعيم جمال عبد الناصر ضمن العمل الوثائقى الدرامى "Jerusalem"، الذى ستنتجه قناة cnn ويخرجه Rick Lopez، الذي يتناول عبر 6 حلقات أهم الأحداث التي شهدتها مدينة القدس عبر التاريخ، ومتناولا أهم الشخصيات التي كان لها تأثير كبير عليها عبر العصور.



ويجسد فابيو في العمل شخصية "جمال عبد الناصر" الذي كان له دور كبير في تاريخ القدس خلال فترة حكمه.

وبدأ الفنان المصري مشوار تألقه في الخارج من عالم الوثائقيات في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ثم مشاركة في أحد مواسم المسلسل البريطاني الشهير "ذا بيل" الذي عرض في 26 موسما (1983 إلى 2010).

وشارك إبراهام في موسم عام 2005، ثم في حملة إعلانية تابعة لخدمة المطافئ في لندن يعتبر أنها زادت من شهرة وجهه، ثم دور رئيس "إف بي آي" في فيلم "شادو ريكروت" (2014) مع الممثلين كريس باين وكيفين كوستنر، ثم بدور صغير في فيلم " سكاي فول" (2012) من بطولة دانيال كريغ.