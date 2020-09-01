فن ومشاهير

فيروز تستقبل الرئيس الفرنسي في منزلها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاجأت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز جمهورها بنشر صور لها من لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت فيروز في الصورة بإطلالة جذابة من داخل المنزل برفقة ماكرون أثناء تكريمها من الرئيس الفرنسي، مع التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس حيث وضعت قناعا واقيا.

ومن الناحية الجمالية وضعت فيروز أحمر شفاه باللون الأحمر مع وضع الأيلينر مما أبرز جمال ملامحها.

وكان ماكرون توجه أمس مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".

Advertisements

ومنح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها كلوحة فنية.

يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

ويزور الرئيس الفرنسي العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد انفجار مرفأ بيروت، لمطالبة السياسيين بتشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيروز تستقبل الرئيس الفرنسي في منزلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا