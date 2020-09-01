فيروز تستقبل الرئيس الفرنسي في منزلها

فاجأت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز جمهورها بنشر صور لها من لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت فيروز في الصورة بإطلالة جذابة من داخل المنزل برفقة ماكرون أثناء تكريمها من الرئيس الفرنسي، مع التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث وضعت قناعا واقيا.

ومن الناحية الجمالية وضعت فيروز أحمر شفاه باللون الأحمر مع وضع الأيلينر مما أبرز جمال ملامحها.

وكان ماكرون توجه أمس مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".

Advertisements

ومنح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها كلوحة فنية.

يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

ويزور الرئيس الفرنسي العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد انفجار مرفأ بيروت، لمطالبة السياسيين بتشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء.