"راؤول" يشعل السوشيال ميديا بأغنية "اختراع" لتامر حسني وعسيلي

مازالت أغنية "اختراع" تتصدر المركز الأول على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى نسب المشاهدة العالية التي حققتها فاقتربت من الـ7 ملايين وذلك عقب طرحها بـ3 أيام فقط.

تعد الأغنية أغنية "اختراع" "دويتو غنائي" يجمع كلاً من النجمين تامر حسني، محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة "العلمين" وقام بإخراجها الفنان تامر حسني.

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تصدرت أيضاً أغنية "اختراع" محركات البحث و وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، فأصبحت التريند رقم 1 في العالم.

لم تعد هذه الأغنية النجاح الأول لراؤول، فمسيرته الفنية مليئة بالأعمال الفنية الناجحة، فلا يوجد مناسبة إلا ونستمتع بها بأغنية من كلماته، ففي كل فرح نجد أغنية "حبيتك بالتلاته" أغنية أساسية به، وعيد الأم نجد أغنية "أمي يا نور بيتنا" التي تربعت في قلوب الأمهات والأبناء ، والمناسبات الوطنية فيوجد أعمال لا حصر لها ومنها " مصر اللي بجد، أخو الشهيد، إحنا أفريقيا" والكثير من الأعمال الناجحة.