موعد على فنجان قهوة.. فيروز تتصدر تريند البحث بعد لقاء الرئيس الفرنسي

تصدرت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز مؤشرات البحث جوجل في مصر وعدد من البلد العربية بعد ظهورها النادر أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.

كان الحساب الرسمي لـ فيروز نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا تظهر كواليس اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.