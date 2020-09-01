النجوم يرقصون على "3 دقات" وظهور بوسي بعد عودتها لمصر في عقد قران ابنة شقيقة جمال العدل

احتفلت إسراء العدل ابنة شقيقة المنتج المصري جمال العدل، مساء أمس الإثنين، بعقد قرانها في الساحل الشمالي بمصر، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات.

نجوم "خيانة عهد" يرقصون في عقد قران ابنة شقيقة جمال العدل

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات ظهر فيها النجوم وهم يتفاعلون مع العروسين ويرقصون معها، كذلك خطف نجوم مسلسل "خيانة عهد" وهم يسرا وعبير صبري وخالد أنور وتيام مصطفى قمر؛ الأنظار بعد مشاركتهم في إحدى الرقصات بالحفل التي أدوها على أنغام أغنية "3 دقات" الشهيرة.

كما حضر الحفل كل من محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض وريهام عبد الغفور وحازم إيهاب وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد.

المطربة بوسي في أحدث ظهور لها عقب عودتها لمصر

وكان من بين حضور الحفل، المطربة الشعبية بوسي، حيث يعد ذلك أول ظهور لها في مناسبة، بعد عودتها إلى مصر عقب غياب دام لفترة طويلة، حيث كانت تعيش الفترة الماضية خارج مصر بسبب وجود قضايا بينها وبين طليقها فطين سعيد، الذي حصل على أحكام قضائية ضدها لتحريرها عدد من الشيكات بدون ‏رصيد منذ سنوات.

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النجوم يهنئون إسراء العدل

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع العروس وهنأهوها بزواجها ونشروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز لقطات من الحفل ومن بينهم الفنان محمد الشرنوبي ويسرا وآخرين.

ويأتي حفل ابنة شقيقة جمال العدل، بعد حوالي أسبوع واحد فقط من إقامة الأسرة لحفل خطوبة آية العدل ابنة الكاتب والسيناريست مدحت العدل على الشاب عمر شطا يحضور عدد كبير من نجوم الفن في الساحل الشمالي أيضًا، وكان من بين الحضور وقتها الفنان محمد رمضان ويسرا وليلى علوي وهالة صدقي وغيرهم.