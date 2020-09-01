أطلت جارة القمر..صور تكريم فيروز من الرئيس الفرنسي تبهج محبيها بعد غياب

حالة من البهجة صاحبت أحدث ظهور للسيدة فيروز بعد انتشار عدة صور لها اليوم الثلاثاء،عقب زيارة الرىيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها بالأمس.

أحدث ظهور لفيروز مع الرئيس الفرنسي

وتصدرت فيروز مواقع التواصل ومحركات البحث بسبب زيارة الرئيس الفرنسي لها حيث شهد اللقاء اهتمام إعلامي وجماهيري كبير خاصة لمعرفة كواليس ما دار بين فيروز وماكرون في الزيارة.

فيروز تبهج جمهورها في أحدث ظهور

ونشر الحساب الرسمي للمطربة فيروز، صورًا حديثة من الزيارة التي انتظر الجمهور أن يشاهد خلالها المطربة اللبنانية الشهيرة بعد غيابها لفترة طوية عن الاضواء واشتياق الجمهور لها.

Advertisements

وظهرت فيروز التي لقبها الجمهور بـ"جارة القمر" وهي مرتدية قناع شفاف غطى معظم وجهها، ورحبت بالرئيس الفرنسي، الذي أهداها وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي، وعبر محبوها عن مدى سعادتهم بعودة الفنانة فيروز إلى الأضواء بعد غياب، وتداولوا صورها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كواليس لقاء فيروز بـ إمانويل ماكرون

وكان محيط منزل السيدة فيروز في لبنان شهد تجمع جماهيري كبير، وذلك أثناء استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته لفيروز في منزلها، وبقي الرئيس الفرنسي في منزل فيروز لما يقارب الساعة ونصف، وكشف عن الهدية التي تلقاها من السيدة فيروز بعد الزيارة وهي عبارة عن لوحة فنية، وعبر عن سعادته بالزيارة ووصفها بالاستثنائية والمؤثرة، وقال في تصريجاته بعد الزيارة إنه استرجع معها بعض الذكريات الفنية وغيرها، وكشف عن أغنيته المفضلة لها "لبيروت".