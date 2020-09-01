بكلمات مليئة بالحب.. زينة تهنئ شقيقها بمناسبة عيد ميلاده

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة زينة على تهنئة شقيقها بمناسبة عيد ميلاده بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت زينة مجموعة صور لشقيقها، وعلقت عليها قائلة :"أخويا وحبيبي وسندي وسند ولاي في الدنيا، كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة يا حبيبي وربنا يحميك ويحفظك ويديلك كل الخير ويبعد عنك اللي يأذيك يا روح قلب أختك".
والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.
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