نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "بحبك وبرتاحلك".. محمد سامي لـ أنغام: "دايما مشرفة الفن المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المخرج محمد سامي الفنانة أنغام بسبب النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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نشر محمد سامي صورة البوستر الخاص للأغنية، وعلق عليه قائلًا:"مبروك للقمر أنغام اللي صوتها كله إحساس وسعادة وبهجة، دايما ناجحة ودايما مشرفه الفن المصري".

وفي سياق آخر، عُرِضَ للمخرج محمد سامي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد داش، رحاب الجمل، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، محمد علاء، إدوارد، بدرية طلبة.