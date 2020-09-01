صالح السقا ينعى وفاة والدة الفنان القدير عبد الرحيم حسن

نعت المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة المستشار الدكتور صالح السقا والدة الفنان القدير عبد الرحيم حسن إثر وفاتها مساء أمس.
وأعرب د. صالح السقا، وجميع الأعضاء والعاملين بالمؤسسة عن خالص عزائهم للفنان عبد الرحيم حسن وعائلته داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة .
وكان قد أعلن الفنان عبدالرحيم حسن، وفاة والدته عبر حسابه الخاص على "الفيسبوك". وهو ما أدى إلى صدمة في أوساط زملائه ومحبيه.
وتجدر الإشارة الى أن الفنان عبد الرحيم حسن هو أحد الأعضاء البارزين والفاعلين في المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية .
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