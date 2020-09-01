يقوم الفنان الشاب علاء عرفة حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم"، الذي يقوم ببطولته نور، خالد سليم، دينا فؤاد، أميرة العايدي، فراس سعيد، إسلام جمال، وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.
وتحدث علاء عرفة في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور شاب تجمعه قصة حب مع الفنانة رنا رئيس، وهو دور جديد عليه ولم يقدمه من قبل.
وأشار علاء إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرجة منال الصيفي، ومع هؤلاء النجوم المُشاركين فيه، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.
والجدير بالذكر أن علاء عرفة شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل شارك في بطولته أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر علاء عرفة يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته في "جمال الحريم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.