علاء عرفة يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته في "جمال الحريم"

يقوم الفنان الشاب علاء عرفة حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم"، الذي يقوم ببطولته نور، خالد سليم، دينا فؤاد، أميرة العايدي، فراس سعيد، إسلام جمال، وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.

وتحدث علاء عرفة في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور شاب تجمعه قصة حب مع الفنانة رنا رئيس، وهو دور جديد عليه ولم يقدمه من قبل.

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وأشار علاء إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرجة منال الصيفي، ومع هؤلاء النجوم المُشاركين فيه، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.

والجدير بالذكر أن علاء عرفة شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل شارك في بطولته أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

