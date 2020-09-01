سند ولادي في الدنيا.. زينة توجه رسالة إلى أخيها والجمهور: الخال والد

وعلقت زينة على الصور قائلة: "اخويا وحبيبي وابني وسندي وسند ولادي في الدنيا كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة يا حبيبي وربنا يحميك ويحفظك ويدياك كل الخير ويبعد عنك اللي ياذيك يا روح قلب اختك".
وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:
- كل سنه و هو طيب
- ربنا يخليهولك
- الخال والد
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يذكر أن نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.
وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.
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