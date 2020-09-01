تشارك مسرحية "مفتاح شهرة" للمخرجة دعاء حمزة في الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في مسابقة العروض المصرية الحية" مسابقة الدكتور حسن عطية" ، وستعرض المسرحية لمدة ليلتين أيام 2 و3 سبتمبر الساعة السادسة والنصف مساء علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. تتناول مسرحية "مفتاح شهرة" في 50 دقيقة مواقف وحكايات من حياة كومبارسات السينما بكل مشاكلهم وهمومهم من خلال موقف يتعرض له اثنان من الكومبارس يتم حبسهما فى غرفة الملابس لتتحول هذه الغرفة إلى غرفة مواجهة الأحلام التى لم تتحقق لتتحول لمشاهد سينما يعيشها أبطال العرض. المسرحية تقدمها فرقة اللعبة المسرحية وهي بطولة عماد إسماعيل ودعاء حمزة وتصميم إضاءة صابرالسيد وتنفيذ إضاءة سيد النجار وتصميم ديكور وملابس نشوى معتوى وتنفيذ ديكور وملابس ليلى عمرو حسنى وموسيقي حازم شاهين وميكساج وهندسة صوت رفيق عدلي وتصميم الدعاية والبوسترعمرو حسني وتصوير حسن أمين والمخرج المنفذ نورا فوزي وزيزو علي والتأليف والإخراج لدعاء حمزة . قدمت مسرحية " مفتاح شهرة " لأول مرة عام 2017 علي عدة مسارح منها مسرح الهناجرومسرح الفلكى و مسرح و ساحة روابط كما مثلت مصر والدول العربية فى مهرجان دونزدورف المسرحى الدولى بألمانيا عام 2018 .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عرض مسرحية "مفتاح شهرة" بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.