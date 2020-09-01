في عيد ميلاد إيهاب نافع.. تعرف على قصة زواجه من ماجدة

تحل اليوم 1 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الراحل إيهاب نافع حيث ولد في القاهرة والتحق بالكلية الحربية عام 1955 ومارس عمله كطيار مقاتلات.

ولكن أشهر زوجاته هي الفنانة ماجدة كما تزوج أيضا من أجنبيات أشهرهن أرملة رجل المخابرات رفعت الجمال.

زواج إيهاب نافع وماجدة بعد لقائهما فى إحدى الحفلات الرسمية الخاصة بالسفارة الروسية، وقد تقدم بعدها مباشرة للزواج منها، إلا أن تلك الزيجة لم تستمر بعد بسبب اضطراره للإقامة فى لبنان، ولم تستطع ماجدة حينها السفر إلى هناك بسبب ارتباطاتها الفنية، وأسفرت الزيجة عن ابنتها الوحيدة الفنانة غادة نافع.



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