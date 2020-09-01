بنشر صورة جديدة.. نسرين طافش توجه رسالة لمتابعيها حول أهمية مساعدة الآخرين

شاركت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت نسرين قائلة " عندما تكون لطيفا أو تساعد أو تلهم الآخرين .. فأنت تساعد وتلهم نفسك في احتمالات أخرى..هذا جوهر ما تزرعه تحصده .. لانه ليس ثمة الآخر وأنا بشكل منفصل .. بل نحن .. ستؤلم احدهم ستتالم .. ستسعد أحدهم ستسعد.. سترحم أحدهم سترحم.. ستيسر أمرا ما لأحدهم ستفتح لك كل دروب التيسير .. فقط لو تأملت بعمق بهذه الفكرة لتغيرت حياتك بشكل سحري الى الأفضل والأجمل و الأيسر... يومكم حب و لطف".

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شاركت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.