جبرت بخاطرنا.. محمد محسن عن ظهور فيروز في لقائها بماكرون

تغزل الفنان محمد محسن بالمطربة اللبنانية فيروز بعد حصولها على وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي ماكرون. ونشر محمد محسن صورة للفنانة فيروز عبر حسابه الشخصي إنستجرام وعلق قائلا: "يا جمالك يا ست الناس كلها يا #فيروز رمز الجمال والسمو والرقي والبساطة، يتزين وسام جوقة الشرف - وهو أرفع وسام فرنسي - بوجوده على صدرها. وتابع: "دي الحقيقة والواقع والوسام الحقيقي ناله #ماكرون بزيارته لجارة القمر الوحيدة اللي ألغت خانة الديانة ودوّبت كل اعتبارات التمييز والطائفية والعنصرية من حياتنا. ظهورك وضحكتك جبرت بخاطرنا. ربنا يحفظك ويخليكي للبنان والعرب والحياة". وحظى اللقاء والصور باهتمام واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي، سواء لأهمية زيارة ماكرون إلى لبنان للمرة الثانية، أو للفتة التي بادر إليها للتعبير عن تقديره لرموز لبنان بشكل خاص والفن بشكل عام.

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