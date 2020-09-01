حكيم يطرح صحاب أونطة على قناته بيوتيوب .. غدا

قرر المطرب حكيم طرح أحدث أغنياته "صحاب أونطة" غدا الأربعاء على قناته بيوتيوب، وذلك بعد أن انتهي من تصويرها بأحدث التقنيات.



ويستعين حكيم في الأغنية باستعراضات ستكون مفاجأة للساحة الغنائية واختارها ليقدم هذا النوع بطريقة مبتكرة غير تقليدية. ويستعين حكيم في الأغنية باستعراضات ستكون مفاجأة للساحة الغنائية واختارها ليقدم هذا النوع بطريقة مبتكرة غير تقليدية. الأغنية تم تصويرها بشكل مبهر في أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل. كان الفنان حكيم أعلن عن موعد طرح اغنيته الجديدة "صحاب اونطة " من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشر حكيم فيديو وعلق عليه قائلا: "شوفوا اغنيتى الجديدة #صـــحــــاب_اونـــطــــة يوم الأربعاء الجاى حـصـريـًا على قناتى الرسمية على الـيـوتـيـوب الساعة 7 مساء".

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