نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عرض فيلم "يوم الدين" بمركز الثقافة السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، أولى نشاطه السينمائي لشهر سبتمبر، فى السابعة من مساء غدا الأربعاء ٢ سبتمبر الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد .

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الفيلم الروائى "يوم الدين" البطولة للفنانين " راضى حماد، سيد رجب، شهيرة فهمى، أحمد عبد الحافظ"، تأليف وإخراج ابو بكر شوقى، وقد نال الفيلم جائزة تانيت الفضى بمهرجان قرطاچ، وجائزة فرانسوا شاليه، ورشح لجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان، كما رشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية .

ويوجه الناقد السينمائى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، الدعوة عامة للجمهور، للحضور ومشاهدة الفيلم، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .

