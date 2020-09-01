"زي مانتي" تضع "الهضبة" في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"

طرح النجم عمرو دياب، عبر قناته الرسمية على يوتيوب فيديو من حفله "الأونلاين" لأغنيته "زي مانتي" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران". والفيديو وضع دياب، في المركز الثالث بقائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها. Advertisements في سياق أخر يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سابق زمانك" وذلك عقب النجاح الذي حققه من خلال كليبه الأخير "أماكن السهر". أغنية "سابق زمانك" من كلمات الشاعر أسامه مصطفى، ألحان محمد يحيى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على "يوتيوب".



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