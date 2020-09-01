حميد الشاعري يستعد لطرح"أنا بابا" الأيام المقبلة

يستعد النجم حميد الشاعري، لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد الأسبوع المقبل، وتحمل الأغنية عنوان "أنا بابا" وهي من كلمات محمد البوغة، وألحان مديح حسن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات تعاون فيه الشاعري مع عدد كبير من الشعراء والملحنين بينهم تامر حسين وعنتر هلال وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وتوما.

كما يضم الألبوم مفاجأة كبيرة لجمهور حميد الشاعري من جيل التسعينيات حيث يضم أغنية مع الفنانين مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية من كلمات الراحل سامح العجمي وألحان الراحل أشرف سالم وتحمل عنوان "زحمة الأيام"، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لطرحها قريبًا.

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وقدم حميد الشاعري العديد من الأصوات على مدار مسيرته الفنية منذ منتصف الثمانينيات والذين اصبحوا من اكبر النجوم لاحقًا، منهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس ورجاء بالمليح وغيرهم.

يذكر أن آخر ألبوم للفنان حميد الشاعري كان ألبوم "روح السمارة" عام 2006.

