طرح المطرب مصطفى كامل أحداث أغانى ألبومه الغنائي الجديد والذى يحمل اسم "أنا نسيتك"،وتحمل الأغنية الجديدة اسم "بتبدأ الحكاية" وذلك عبر قناته على يوتيوب. الأغنية من كلمات مصطفى كامل وألحانه وتوزيع أمير سليمان. وتعد أغنية "بتبدأ الحكاية" الخامسة فى ألبومه الجديد والذى طرح منه من قبل أربعة أغانى. وكان طرح مصطفى أولى أغانى البومه "كارت أحمر" كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر والثانية "أدينا ماشيين"، من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، و"اسألوا الأيام"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد جابر، و"قلب أبوها"، أمس الأربعاء، من كلماته وألحانه وتوزيع محمد جابر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بتبدأ الحكاية.. مصطفى كامل يطرح خامس أغنية من ألبومه الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.