مع زوجته.. مصطفى قمر يشارك جمهوره صورة من إجازته الصيفية

نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة له مع زوجته و ذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهر مصطفى قمر في الصورة مع زوجته خلال قضاء عطلتهم الصيفية، وعلق على الصورة قائلا: " مع زوجتي الحبيبة"

وحازت الصورة على ردود واسعة من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات علي الصورة كالتالي :

- ربنا يخليكوا لبعض

-قمررات

- شكلكوا حلو اوي ما شاء الله

من ناحية أخرى أعلن مصطفى قمر عن طرح الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" اليوم ‘ و يضم حوالى 7 أغانى .. وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم.

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يذكر ان مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

كان مصطفي قمر انتهى من تصوير أغنية "زحمة الأيام" مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعرى، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.