تصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية الفيرمونت.
وكشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى، ونازلى مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت.
هذه الازمة ليست الاولى في حياة نهى العمروسي حيث دخلت السجن لمدة شهر بتهمة تعاطي المخدرات، وبعد إجراء التحليل جاءت العينات سلبية، وحكم القضاء المصري ببراءتها .
كما خضعت نهى العمروسي لإجراء عملية تجميل فاشلة في عينيها نتيجة لوجود جحوظ في عينها بسبب اصابتها بالغدة الدرقية مما أدي ابتعادها عن الفن تماما.
_وأخيرا تم حبس ابنتها نازلي مصطفي كريم 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت الشهيرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد حبس ابنتها .. 3 أزمات في حياة نهي العمروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.