فن ومشاهير

كارول سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "قلبي وقع"

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تطرح اليوم الفنانة كارول سماحة أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم "قلبى وقع"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

وتعد هذه الاغنية الجديدة ضمن احداث مسلسل "العاشق والمعشوق" من سلسلة مسلسل "مدرسة الحب 3".

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وناعمة.

وظهرت كارول سماحة، بتوب بسيط باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون البني اللامع للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تكشف عن جمالها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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