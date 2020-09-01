أشاد الجمهور بأداء النجمة حنان مطاوع، وذلك بعد عرض الحلقات الأولي من حكاية "إلا أنا" ضمن مسلسل "أمل حياتي" وانهالت عليها التعليقات، ورصد "دوت الخليج الفني" أبرز التعليقات:
حيث كتب أحدهم: "مبقاش فيه كلام عندي تاني أقوله ف حقك وحق موهبتك وإبداعك ..الوحيدة اللي بتخليني قاعد منبهر من جمال أداءك برافو برافو برافو"، وكتب اخر: "بعيدا عن انه مشهد يوجع القلب ف انك تلاقي نفسك بتحضري فرح اللي كنتي بتحبيه ع واحده تانية بس حنان مطاوع طول عمرها هايله اقسم بالله ومشوفتش مشهد ليها بتعيط فيه الا وعيطت معاها"، وكتب اخر: "المشهد ده قمر و أنتي قمر و ممثله بجد و تستاهلي تاخدي بطولات لوحدك ".
وبدأت مجموعة قنوات DMC وDMC دراما، السبت المنصرم، عرض حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، والتي يتم عرضها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ويشارك في بطولة حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" بجانب حنان مطاوع، كلا من النجوم: بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجمهور عن حنان مطاوع بعد "إلا أنا": "طول عمرك هايلة" (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.