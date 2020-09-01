الاثنين.. عودة "سينما مصر" للمخرج خالد جلال في ٤ حفلات أسبوعيًا

يعود العرض المسرحى "سينما مصر " للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، ليعرض من جديد فى الثامنة من مساء يوم الاثنين ٧ سبتمبر الجارى، ويقدم العرض أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية .
"سينما مصر" بطولة مجموعة من الشباب خريجى الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويضم العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .
يأتى ذلك مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .
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