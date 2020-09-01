"البؤساء" يتوج بلقب الموسم الأول من برنامج "العباقرة أصحاب" على القاهرة والناس

توج فريق "البؤساء"، بلقب الموسم الأول من برنامج "العباقرة أصحاب"، والذى يقدمه الإعلامى والروائى عصام يوسف، على شاشة القاهرة والناس، وذلك بعد منافسة قوية مع فريق "الدلتا".

وحقق فريق "البؤساء" فى الحلقة الأخيرة من البرنامج 150 نقطة، بينما اكتفى فريق "دلتا" بـ 80 نقطة فقط، ليفوز البؤساء بلقب الموسم الأول من برنامج العباقرة أصحاب.

ومنح الإعلامى عصام يوسف، اللاعب عاصم عز الدين، من فريق الفرسان، جائزة الأديب الراحل عبد التواب يوسف للاعب المثالى، بينما فاز بلقب أفضل لاعب فى البطولة محمد مسعود.