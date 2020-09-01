نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

غازلت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل ذو أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها ، وعلقت علي الصورة قائله : عندما تكون لطيفاً وتساعد وتلهم الآخرين فأنت تساعد وتلهم نفسك في احتمالات أخري.. هذا جوهر ما تزرعه تحصده لأنه ليس ثمة الآخر وأنا بشكل منفصل بل نحن .. ستؤلم أحدهم ستتألم .. ستسعد أحدهم ستسعد .. سترحم أحدهم ستُرحم .. ستيسر أمراً ما لأحدهم ستفتح لك كل دروب التيسير.. فقط لو تأملت بعمق هذه الفكرة لتغيرت حياتك بشكل سحري إلي الأفضل والأجمل والأيسر.. يومكم حب ولطف.

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يشار أن نسرين طافش تنتظر حاليًا لعرض مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل.

"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

