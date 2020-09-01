أبطال "بـ 100 وش" مع منى الشاذلي في الموسم الجديد من "معكم" قريبا

يبدأ عرض الموسم الجديد من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قريبا على قناة cbc.

وفي أولى حلقات الموسم الجديد، يحل أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، ضيوفا على البرنامج، من بينهم: نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم وزينب غريب وعلا رشدي ومحمد عبد العظيم وحسن أبو الروس.

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يذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.