إنجى خطاب تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها على انستجرام.. شاهد

صورة لها من داخل سيارتها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت إنجى خطاب على الصورة قائلة: "مساء الفل".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالاتى: " اقسم بالله قمر - منورة - مساء الورد ". اقرأ أيضا :

بـ تيشيرت أسود.. إنجي خطاب تتألق بإطلالة مميزة يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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