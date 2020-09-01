بعد حبس ابنة نهى العمروسى .. قصص أبناء الفنانين خلف القضبان

ونرصد فى التقرير التالى ابرز قضايا ابناء الفنانين.

تعد قضية إغتصاب فتاة "الفيرمونت"، التى تورطت فيها نازلى مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسى، من أبرز القضايا التى هزت السوشيال ميديا، وأصبحت حديث الرواد لأكثر من شهر ونصف، وقد أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية الاغتصاب الجماعى الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة الفيرمونت" كما أمرت النيابة بحبس متهمين في القضية عقب القبض عليهم.

ابن فؤاد المهندس :

نجل الفنان فؤاد المهندس "محمد"، رجل أعمال، ألقت مباحث القاهرة القبض عليه لاتهامه بالهروب من أحكام قضائية مدتها 7 سنوات، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لتهربه من سداد أموال للدولة بقيمة نصف مليار جنيه، والتحفظ على جميع ممتلكاته، وتم ترحيل المتهم إلى السجن لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

ابن سامى العدل :

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