بعد حبس ابنة نهى العمروسى .. قصص أبناء الفنانين خلف القضبان

ونرصد فى التقرير التالى ابرز قضايا ابناء الفنانين.
تعد قضية إغتصاب فتاة "الفيرمونت"، التى تورطت فيها نازلى مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسى، من أبرز القضايا التى هزت السوشيال ميديا، وأصبحت حديث الرواد لأكثر من شهر ونصف، وقد أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية الاغتصاب الجماعى الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة الفيرمونت" كما أمرت النيابة بحبس متهمين في القضية عقب القبض عليهم.
ابن فؤاد المهندس :
نجل الفنان فؤاد المهندس "محمد"، رجل أعمال، ألقت مباحث القاهرة القبض عليه لاتهامه بالهروب من أحكام قضائية مدتها 7 سنوات، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لتهربه من سداد أموال للدولة بقيمة نصف مليار جنيه، والتحفظ على جميع ممتلكاته، وتم ترحيل المتهم إلى السجن لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
ابن سامى العدل :
فى عام 2014، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على نجل الفنان سامى العدل لاتهامه بحيازة تذكرتين هيروين، أثناء سيره بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وحينها أكد والده أنه لا يعرف تفاصيل ما حدث، لكنه يثق أن هناك خطًأ ما حدث؛ لأن ابنه زوج وأب ويهتم بأسرته، ولا يمكن أن ينجرف لإدمان الهيروين.
مصطفى متولى :
عمر مصطفى متولى تم القبض عليه بمعرفة مباحث القليوبية أثناء تعاطيه المواد المخدرة حال استقلاله سيارته بمنطقة العبور، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر المحضر رقم 315/8292 جنايات قسم العبور، وتولت النيابة التحقيق.
حسن يوسف :
في عام 2010، ألقت قوات الأمن القبض على نجل الفنان حسن يوسف، بعد أن صدم سايس واتلف سيارتين، وتعود الواقعة إلى أن عددًا من الخفراء فوجئوا بسيارة ملاكي تنتظر بميدان الكوثر بشارع مصدق بالدقي تقف لمدة 5 ساعات وكاسيت السيارة يعمل، وعندما اقتربوا منها شاهدوا أحد الأشخاص نائمًا في الكرسي الخلفي وتوجهوا لايقاظه والاطمئنان عليه، فأصيب بحالة من الهلع، فانهال على أحدهم بالضرب ثم قفز إلى كرسي القيادة وأسرع بسيارته ليهشم سيارتين فتتبعه أحدهم حتى شاهده يركن سيارته بشارع النيل، وصعد إلى إحدى العقارات وبسؤال حارسها علم أنه نجل الفنان حسن يوسف.
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