جمال فياض: ماكرون أخبرنا بأنه يستطيع تحقيق سابع المستحيلات بزيارته لفيروز

نشر الكاتب الصحفي والناقد الفني اللبناني الكبير جمال فياض، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب جمال فياض " ‏بزيارته لفيروز وإخراجها من عزلتها الإعلامية، أخبرنا ماكرون أنه يستطيع تحقيق سابع المستحيلات".

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وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".

والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".



ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.