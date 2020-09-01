رامى عياش مع زوجته فى أحدث ظهور بعد إصابتها فى انفجار بيروت

نشر الفنان رامى عياش صورة مع زوجته داليدا، وذلك فى أحدث ظهور لها بعد إصابتها فى انفجار بيروت وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. ويظهر رامى عياش فى الصورة مع زوجته عائدين من أنطاليا فى زيارة سريعة هناك حيث قاما بفتح سلسلة مطاعم جديدة. وعلق رامى عياش على الصورة قائلا: "الحمدلله زيارة مثمرة الى أنطاليا تكللت بالنجاح لسلسلة مطاعم جديدة تضم تركيا وقريبا في كل انحاء الملكة المغربية .. ادعو لنا بالتوفيق". يذكر أن تعرضت زوجة الفنان رامى عياش إلى إصابة فى زراعها بسبب انفجار بيروت، فضلا عن بعض الإصابات الطفيفة فى الوجه.

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