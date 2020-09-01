محمد نور برفقة إيمان العاصي في أحدث ظهور من الشاطئ

وظهر محمد نور، بالفيديو برفقة الفنانة إيمان العاصي، ورشا قمر، وهم يستمتعون بالأجواء الصفية ويرقصون علي أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي".
وعلق محمد نور، على الفيديو قائلاً: "مع صديقتي الفنانة الجميلة المتألقة إيمان العاصي والفنانة التونسية الجميلة رشا قمر".
وتابع قوله: "سعيد بنجاح الأغنية الحمد لله علي ردود أفعالكم ، من النهاردة واحد سبتمبر سعيد بالتعاون مع الأستاذة ميرا أمير في إدارة الأعمال وهي إضافة كبيرة لأي فنان وربنا يوفقنا إن شاء الله".
والجدير ذكره أن أغنية جاني في ملعبي للفنان محمد نور حققت نجاحاً كبيراً منذ عرضها ، أغنية"جاني في ملعبي"، من كلمات و ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقي إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنور، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.
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