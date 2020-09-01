هند عبدالحليم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

تألقت الفنانة هند عبدالحليم، في أحدث جلسة تصوير لها أثناء قضاء إجازاتها الصيفية. وشاركت هند عبدالحليم، مجموعة صور من تلك الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ولاقت إطلالتها إعجاب الكثير من محبيها الذين أبدوا إعجابهم الشديد بها وتعددت التعليقات أبرزها "قمر يا روحي"، وعلقت هند علي الصور قائله: "أشعة الشمس مباشرة. يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل حكايات بنات، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب منهم الفنانة هاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وتامر هاشم .

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