شاهد.. صورة جديدة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

يواصل فريق عمل مسلسل "لؤلؤ"، تصوير مشاهد العمل وظهروا في الكواليس والتقطوا صورة تذكارية.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر برفقة الفنان أحمد زاهر، ونرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، ومحمد الشرنوبي وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مسلسل" لؤلؤ" هو أول بطولة مطلقة للفنانة مى عمر بعد تألقها فى مسلسل"الفتوة" و مسلسل" ولد الغلابة" وتجسد مى عمر خلال مسلسل” لؤلؤ” دور مطربة.

مسلسل" لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، محمد الشرنوبي، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر،وغيرهم من النجوم ، تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام.