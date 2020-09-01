مصطفي خاطر يشارك جمهوره بصور جديدة من عقد قران شقيقته

شارك الفنان مصطفي خاطر، جمهوره بمجموعة صور جديدة من عقد قران شقيقته إسراء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعبر مصطفى خاطر، عن سعادته بعقد قران شقيقته وعلق قائلاً: "فرح أحلي عروسة في الدنيا".

يشار أن الفنان مصطفي خاطر، احتفل أول أمس بعقد قرآن شقيقته الصغري إسراء علي أحمد بسيط شقيق الفنان مصطفي بسيط، وذلك بأحد فنادق السادس من أكتوبر في أجواء عائلية بسيطة .

والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي.