شاركت الفنانة أنغام، صورة للمطربة اللبنانية فيروز أثناء زيارة الرئيس الفرنسي، لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت أنغام تعليقا على الصورة قائله: "يا بخته شافها عن قريب ولمسها فيروز الحلم". يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أنغام تتمنى رؤية فيروز بمشاركتها صورة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.