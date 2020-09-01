حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه؛ نفاذًا لقرار النيابة العامة، يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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